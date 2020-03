Vineri, 20 martie, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Suceava a organizat o acţiune punctuală pe raza municipiilor Suceava, Rădăuți, Fălticeni, C-lung Moldovenesc, Vatra Dornei și a orașului Gura Humorului, pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și a comerțului ilicit.

Au fost verificați 15 agenți economici și a fost constatată o infracțiune economică.

Totodată, au fost aplicate 15 sancțiuni contravenţionale, în valoare totală de 41.000 lei.

De asemenea, au fost confiscate bunuri confiscate în valoare de 14.632 lei, constând în produse alimentare și material lemnos.