In data de 5 iulie urmare a autosesizarii Gărzii de Mediu Suceava o echipa de comisari s-a deplasat in teren pe raza orasului Salcea, unde s-a constatat degradarea mediului prin abandonari de deseuri de tip placi de azbest, bucati de beton, caramida, bca, faianta, gresie, moloz pe terenurile proprietate a doua persoane fizice. S-au aplicat persoanelor proprietare de teren, sanctiuni contraventionale in valoare de 12.000 lei pentru incalcarea prevederilor OUG nr.195/2005 privind protectia mediului. Prin nota de constatare incheiata s-au stabilit masuri de salubrizare a terenurilor afectate prin abandonarea de deșeuri.