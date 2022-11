Prin ordin al prefectului Alexandru Moldovan a fost constituită o comisie mixtă de verificare privind comercializarea prin intermediul automatelor stradale a produselor ce conțin nicotină, alcătuită din reprezentanți ai Instituției Prefectului – județul Suceava, Inspectoratului Județean de Poliție – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Inspectoratului Școlar Județean, Comisariatului Judeţean pentru Protecția Consumatorilor și Direcției de Sănătate Publică. Activitatea acestei comisii a fost canalizată pe verificarea următoarelor aspecte:

– amplasarea unor automate stradale prin care se distribuie țigarete electronice tip „vaporizator cu nicotină ”, în zone intens frecventate de către minori;

– posibilitatea exercitării unui control real asupra comercializării produselor de tip ”vaporizator cu nicotină” către minori.

Urmare a verificărilor efectuate, au rezultat următoarele:

– Au fost identificate pe raza municipiilor Suceava, Rădăuți și Fălticeni cinci echipamente de distribuire automată a produselor tip VAPE (3 fiind funcționale), amplasate și exploatate de către doi operatori economici în zone intens circulate;

– Potrivit corespondenței purtate cu Direcția Regională Vamală Iași, dispozitivele care conțin cartușe cu nicotină ( așa cum este denumit capitolul 24 din Reg. ( UE ) nr. 2020/1577) fac parte din categoria mărfurilor care conțin „tutun și înlocuitori din tutun prelucrați; produse care conțin sau nu nicotină, destinate inhalării fără ardere; alte produse care conțin nicotină destinate absorbției nicotinei în corpul uman”, fiind în consecință supuse taxării și accizării. Potrivit documentelor de proveniență, o parte dintre produsele destinate vânzării prin automate au fost importate din Marea Britanie, ocazie cu care au fost accizate și taxate vamal așa cum prevede art. 442, alineatul 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Titlul VIII- Accize și alte taxe speciale), o altă parte fiind achiziționată de la un furnizor de profil din România;

– Contrar prevederilor legale, prin intermediul celor cinci automate instalate pe raza jud. Suceava s-au comercializat produse având conținut de nicotină fără a se fi restricționat în vreun fel achiziționarea acestora de către minori. Mai mult decât atât, potrivit art. 3 alin. 6 din Legea nr.349/06.06.2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare, „se interzice comercializarea produselor din tutun prin automate”, prevedere legală ce a fost ignorată complet de către cei doi operatori economici.

– Cei doi operatori economici au fost sancționați contravențional de către Poliția Locală Suceava (amenzi în cuantum de 2000lei și 5000lei aplicate la un operator, respectiv 1000lei la celălalt operator economic) potrivit art. 10 lit. b din Legea nr.349/06.06.2002 cu modificările și completările ulterioare, în ambele situații dispunându-se și măsura complementară de suspendarea activității până la autorizare a automatelor de distribuție.

Prefectura Suceava a transmis o circulară către toate unitățile administrativ teritoriale din județ prin care s-a supus atenției atât interdicția de comercializare a produselor din tutun prin automate, cât și necesitatea de a se autoriza amplasarea acestor echipamente (în vederea comercializării altor produse) urmând strict toate etapele procedurale impuse de legislația în vigoare.