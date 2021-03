Poliția orașului Solca a efectuat un control privind respectarea măsurilor Sars Cov 2 în noaptea de 12/13.03.2021, în incinta unui bar din com. Arbore, unde în ziua precedentă a avut loc și o agresiune soldată cu decesul unei persoane.

În urma verificărilor efectuate pe parcursul zilei de 13.03.2021, au fost identificate 8 persoane, care la momentul comiterii faptelor nu au respectat prevederile Lg. Nr.55/2020, fapt pentru care au fost aplicate 10 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 17.000 lei.

A fost sancţionat contravenţional administratorului localului, un bărbat de 47 ani, din com. Arbore, conform Lg. Nr.55/2020, art. 65, lit.q, cu amendă în valoare de 5.000 lei.

În calitate de barman, un tânăr de 20 ani, din com. Arbore, a fost sancţionat conform Lg.nr. 61/1991 R, art.2, pct.19 şi art.2, pct.22, cu amendă în valoare de 2.000 lei şi conform Lg.nr. 55/2020, art.65 lit.h, cu avertisment.

De asemenea, alți 8 clienți ai barului cu vârste cuprinse între 24 și 39 de ani au fost sancţionați conform Lg.nr. 55/2020, art.65 lit.m, cu amenzi în valoare de 1.500 lei fiecare.