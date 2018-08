Poliția orașului Frasin a organizat o acțiune punctuală în Piața Agroalimentară din comuna Stulpicani pe linia prevenirii și combaterii comerțului ilicit, ocazie cu care, au fost verificați 12 agenți economici (societăți comerciale și persoane fizice autorizate) și aplicate 2 sancțiuni contravenționale, în valoare de 100 lei.

