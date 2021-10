Activitățile Jandarmeriei Suceava au continuat în data de 18 octombrie, în acest sens, un număr de 30 efective de jandarmi fiind angrenate în 15 de acțiuni independente pe linia SARS-Cov 2. Rezultatele acestor misiuni de prevenție s-au materializat prin verificarea/legitimarea a 72 de persoane aflate în carantină la domiciliu, 320 de persoane aflate în izolare la domiciliu și 41 operatori economici. Ca urmare a verificărilor au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale cu o valoare totală de 1000 lei.

