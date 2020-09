Ieri, jandarmii suceveni au aplicat 7 amenzi în valoare de 2.100 de lei, dar și 7 avertismente, într-o acţiune de prevenire şi combatere a braconajului piscicol derulată în zona Acumulărilor Rogojeşti, Hînțești și Lipoveni. Conform Inspectoratului de Jandarmi, sancțiunile au fost date pentru pescuit fără permis, pescuit în scop comercial și recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 de metri în aval de baraj și pescuit cu mai mult de 4 lansete în apă. Jandarmii suceveni au transmis că vor acţiona şi în perioada următoare pentru protejarea fondului piscicol şi respectarea cadrului legal care reglementează pescuitul.

