În cursul zilei de vineri polițiștii au identificat 5 persoane care nu respectau măsurile de izolare la domiciliu ca urmare a revenirii în țară din spațiul european. Astfel, în cadrul activităților privind verificarea zilnică a persoanelor aflate în carantină/izolare la domiciliu, conform listelor transmise de D.S.P. Suceava, s-a procedat la verificarea la domiciliu a persoanelor de pe raza orașului Siret.

La adresele indicate de către DSP Suceava nu au fost identificate 3 persoane.

S-a luat măsura sancționării contravenționale a celor trei persoane cu amendă în cuantum de 1000 lei fiecare conform Legii 55/2020.

Tot vineri, lucratorii Poliţiei Oraşului Solca, au oprit un autoturism pentru control pe DJ178 din com. Arbore, sat Arbore.

Conducătorul autoturismului a fost identificat ca fiind un bărbat de 32 ani, din com. Ostra, care a fost verificat în DPABD, unde a rezultat alertă de coronavirus, având de efectuat carantina în sat Clit com. Arbore.

Bărbatul a fost sancţionat contravenţional pentru nerespecatarea carantinării conform art.65 lit. b din Legea 55 din 2020 cu amendă de 1000 lei.

La 29.01.2021, ora 17:05, având în vedere lista cu persoanele autoizolate la domiciliu transmisă de DSP Suceava, lucrătorii din cadrul Poliţiei oraşului Vicovu de Sus, s-au deplasat la domiciliul unui bărbat de 42 de ani, care nu a fost identificat la domiciliu.

Bărbatul a fost sancţionat contravenţional pentru nerespecatarea carantinării conform art.65 lit. b din Legea 55 din 2020 cu amendă de 1000 lei.