Echipele de control din cadrul Serviciului de Ordine Publică, în cooperare cu specialişti din cadrul Direcției Sanitar Veterinare au depistat într-un centru comercial situat pe raza municipiului Suceava, trei persoane fizice în timp ce comercializau fără documente de provenienţă cantitatea totală de 4,77 kg peşte sub formă de conserve.

Față de cele 3 persoane s-au aplicat 3 sancțiuni contravenţionale conform Lg. 12/1990, cu amendă în cuantum de 5.000 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea cantităţii de 4,77 kg peşte, în valoare de aproximativ 350 lei.