În perioada 19-21 ianuarie, în baza datelor şi informaţiilor deţinute în cadrul Planului Comun de Acţiune “Scutul Pădurii”, polițiști din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul de Ordine Publică – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, împreună cu lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, cu sprijinul Direcției Silvice Suceava, au efectuat un control pe linia respectării prevederilor legale privind achiziţia, debitarea şi comercializarea materialelor lemnoase la două societăți comerciale, ambele cu sediul social în localitatea Vicovu de Sus. La una disntre societățile verificate, în urma efectuării balanței dintre stocurile scriptice raportate in SUMAL 2.0 și stocurile faptice de material lemnos inventariate, echipa de control a constatat faptul că unitatea deține in depozitul societății din localitatea Vicovu de Sus, cantitatea de 220,98 mc buștean gater molid fără documente care să ateste proveniența legală. De asemenea, s-a constatat faptul că operatorul economic nu a împrejmuit depozitul societății conform legislației silvice în vigoare. În cauză s-a dispus sancţionarea contravenţională a unității, aplicându-se 2 sancţiuni contravenționale in valoare de 30.000 lei, conform art.19 alin. (1), lit. d) si art. 21, lit. b) din Lg. 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea fizică a cantităţii de 220,98 mc buștean gater molid. Materialul lemnos a fost predat in custodie Ocolului Silvic Putna, fiind transportat cu mijloacele auto ce aparțin Direcției Silvice Suceava în depozitul din localitatea Putna, județul Suceava. La cealaltă unitate economică verificată, echipa de control a constatat faptul că operatorul economic nu a împrejmuit depozitul societății conform legislației silvice în vigoare, aplicându-se o sancţiune contravențională in valoare de 5.000 lei, conform art. 21, lit. b) din Lg. 171/2010.