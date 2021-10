Și în acest week-end polițiștii au continuat acțiunile de prevenire a răspândirii SarsCov2, obiectivul principal fiind informarea și responsabilizarea cetățenilor și administratorilor de unități economice cu privire la necesitatea respectării măsurilor sanitare dar și aprevederilor legale incidente problematicii Covid19. S-a acționat în sistem integrat cu efective de jandarmi și poliție locală, în special în zonele cu rată crescută de infectare. O atenție desosebită s-a acordat verificării persoanelor aflate în situație de izolare la domiciliu ca urmare a diagnosticării dar și de controlare a persoanelor carantinate. Doar în perioada 01 – 09.2021 polițiștii au efectuat 33.205 verificări, dintre care 17.721 la persoane aflate în situație de izolare. Din păcate, au fost identificate 43 de persoane care nu au respectat măsura carantinării dar și 15 persoane care nu au respectat măsura izolării la domiciliu. În toate situațiile au fost aplicate sancțiuni contravenționale, conform legii, fiind întocmit, de asemenea și un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor. Au fost verificate 473 de unități economice și 50 de unități hoteliere. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 160 de sancțiuni contravenționale conform Legii 55/2020 în valoare totală de 56.500 lei.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating