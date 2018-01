Emil Mitrache (51 de ani) a dat lovitura cu serialul ”La Bloc”, difuzat în perioada 2002-2007 de PRO TV. Şarmantul actor a interpretat rolul unui tip descurcăreţ care ştia să scoată bani şi din piatră seacă. Nu a scăpat nici acum de porecla Americanu’ şi, exact ca în producţia tv care i-a adus celebritatea, Emil face de toate. Mai nou, s-a apucat de taximetrie, potrivit click.ro.

„Dacă nu apar la televizor asta nu înseamnă că nu fac nimic. De o lună sunt taximetrist, în sistem Uber, şi o fac atunci când am timp. Am un Mercedes, însă trebuie să ştiţi că acest lucru nu-l face oricine, trebuie să ai abilităţi, să fii un şofer bun şi să ai răbdare, trebuie să îndeplineşti nişte cerinţe. Nu o iau ca pe o ocupaţie, nu îmi permit să am timp liber. Aşa mai socializez, mai întâlnesc oameni. Oamenii se bucură că-i duc cu maşina. Sunt încântat că pot face ceva, decât să stau cu burta în sus şi să nu fac nimic. În continuare mă mai ocup de asigurări, am un cabinet de mediere”, a spus actorul, potrivit sursei citate.