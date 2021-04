Cântăreața Amna a anunțat recent pe rețelele de socializare că este infectată cu Covid-19. Solista se confuntă cu o formă medie de Covid, iar în primele zile a fost internată la spital, pentru a i se face analizele.

„Aveam niște filmări și eram foarte moleșită, nu puteam sa stau în picoare. Mi-am luat temperatura, aveam 38, am făcut teste rapide, vreo 4-5, acasă. Toate erau pozitive. Am fost la spital și testul a iesit pozitiv și acolo. Am avut un atac de panică inițial. Am avut toate stările: frison, durere de cap, dureri musculare, febră 4-5 zile, nu mai am gust miros de cinci zile. Este vorba de un virus agresiv. În fiecare zi aveam altă stare. Am început cu dureri de cap și ochi. Apoi frison, febră, tuse. Senzația că nu-mi ajunge aerul, deși saturația era în regulă. Psihic, faci atacuri de panică. Apoi transpirații noptea. Mânânc ca să mănânc. Azi mi-a scăzut oxigenul un pic. Am fost la spital, am făcut analize la plămâni. Dacă mă simt rău vine salvarea și mă ia. În momentul de față iau numai vitamine, recomand tuturor să meargă după sfatul medicului. Iau paracetamol și anticoagulant făcut în burtă. Mi-am făcut-o singură!”, a declarat solista, potrivit click.ro.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/amna-se-lupta-cu-covid-de-9-zile-am-avut-toate-simptomele-imi-fac-anticoagulante