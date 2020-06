În noaptea de 30/31.05.2020, între orele 22.00-04.00 pe raza de competență a Secției 5 Poliție Rurală Dărmănești s-a organizat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii infracțiunilor contra patrimoniului, săvârșirea unor fapte antisociale în segmentul stradal, menținerea ordinii și liniștii publice și a unui climat de siguranță rutieră, ocazie cu care au fost legitimate 34 persoane și controlate 15 autovehicule. În cadrul acțiunii polițiștii au aplicat 5 sancțiuni contravenționale, în valoare de 7.000 lei .

