Polițiștii suceveni au organizat, la finalul acestei săptămâni, o amplă acțiune pentru depistarea șoferilor băuți. Astfel, Pentru prevenirea accidentelor rutiere pe fondul consumului de alcool, în acest weekend a fost inițiată o amplă acțiune la nivel județean, fiind implicați peste 100 de polițiști din structurile rutiere și de ordine publică.

„Analizele statistice evidențiază faptul că în primele 6 luni ale anului 2021 una din principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave este consumul de alcool la volan. În primul trimestru al anului în curs, pe fondul consumului de alcool s-au înregistrat 11 accidente rutiere grave soldate cu 3 persoane decedate și 10 rănite grav”, a transmis Poliția Suceava.

Doar în câteva ore, în cursul nopții de 10 spre 11 iulie, polițiștii au suspendat peste 20 de permise de conducere și au aplicat sancțiuni contravenționale de aproape 30.000 lei.

În cazurile în care alcoolemia testată cu aparatul etilotest a depășit limitele prevăzute de lege au fost întocmite dosare penale, polițiștii dispunând inclusiv reținerea pentru 24 de ore a unui șofer care a condus băut la volan, acesta fiind încarcerat în arestul IPJ Suceava.

Poliția Suceava a informat că sâmbătă, 10 iulie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Solca și Poliției Orașului Cajvana, aflați în serviciul de patrulare, pe str. Republicii din orașul Solca, au oprit pentru control autoturismul condus de către un bărbat din localitate.

Având în vedere că șoferul emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o alcoolemie de 0.71 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind transportat la Spitalul Municipal Rădăuți unde i-au fost recoltate două probe biologice. Totodată la controlul documentelor s-a constatat faptul că asigurarea RCA obligatorie este expirată, motiv pentru care acesta a fost sancționat contravențional cu 1000 lei și reținerea certificatului și plăcuțelor de înmatriculare. S-a întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”.

De asemenea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 00:30, echipajul de poliţie din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, în timp ce executa un filtru rutier pe DJ 177A, în localitatea Frasin, a oprit pentru verificări autoturismul la volanul căruia se afla un bărbat de 53 ani, din orașul Frasin.

Deoarece conducătorul auto emana miros de băuturi alcoolice s-a procedat la testarea sa cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de “conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”.

În aceeași noapte, un echipaj de poliţie din Adâncata a oprit pentru control pe DN 29A de pe raza satului Zvoriștea un autoturism condus de către un bărbat din municipiul Suceava. Acesta emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.51 mg/l alcool pur în aerul expirat. În continuare, a fost condus la U.P.U. din cadrul Spitalului Județean Suceava, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Și în acest caz s-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „conducere sub influența alcoolului”.

Poliția Suceava a transmis că acțiunile pentru siguranța traficului rutier continuă, polițiștii rutieri fiind prezenți pe drumurile naționale din județul Suceava și pe toate arterele rutiere importante, pentru fluidizarea traficului rutier și prevenirea accidentelor rutiere, având în vedere valorile mari de trafic care se înregistrează în această perioadă.

Poliţiştii le recomandă tuturor conducătorilor auto să manifeste prudenţă şi să adapteze permanent viteza de rulare la condiţiile de drum şi de trafic.

„Conduceți cu prudență, măriți distanţa de siguranţă în mers, adaptați permanent viteza de deplasare la condițiile meteo și de trafic și nu vă angajați în efectuarea de manevre riscante.

Evitați acţionarea bruscă a volanului şi a frânei şi utilizaţi cu precădere frâna de motor, pentru evitarea acvaplanării sau derapajelor necontrolate.

În condiţiile unui trafic aglomerat, pot apărea blocaje rutiere temporare. Păstraţi-vă calmul, nu uitaţi de politeţea rutieră şi nu blocaţi intersecţiile! Nu vă angajaţi în depăşirea de autovehicule fără a avea o bună vizibilitate şi efectuați fiecare manevră în trafic, numai după o temeinică asigurare.

Nu consumaţi alcool şi nu conduceţi dacă simţiţi că sunteţi obosiţi! Nu folosiți telefonul mobil în timp ce conduceţi, iar pentru a comunica folosiți sistemele hands-free.

Pietonii sunt rugaţi să îşi ia toate măsuri de precauţie pentru a fi siguri că sunt observaţi în trafic de către şoferi. Totodată, îi sfătuim să circule numai pe trotuare, traversarea străzii să o facă prin locurile permise, la culoarea verde a semaforului electric şi numai după ce sunt siguri că intenţia lor de a traversa a fost observată de către şoferi”, se arată într-un comunicat al Poliției Suceava.