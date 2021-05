Primăria Adâncata demarează marți, 11 mai, o amplă acțiune de plantare de flori pe raza comunei. Materialul floricol a fost recepționat astăzi dimineață de primarul Viorel Cucu care mâine va participa și el la acțiunea de înfrumusețare a localității pe care o conduce. ”Plantăm flori în parcul modernizat cu fonduri europene, la troițele din comună, în zona Primăriei, la instituții dar și în alte locuri de pe raza localității. Pe gărduțul din fața Căminului cultural și a dispensarului avem montate deja jardinierele unde vom pune florile. Vrem ca localitatea noastră să arate frumos. Noi la Adâncata am avut tot timpul o slăbiciune pentru flori și toți care au venit în comună au văzut asta”, a spus Viorel Cucu. El a precizat că în ultima lună a participat împreună cu reprezentanți ai Ocolului Silvic la mai multe acțiuni de igienizare a zonei în urma cărora au fost adunați câteva mii de saci cu deșeuri. ”Cele mai multe dintre deșeuri nu au fost generate de locuitorii comunei Adâncata ci de către cei care au venit în tranzit. Am făcut ultima salubrizare pe marginea DN29 A, pe drumurile județene ce duc spre Fetești și Mitoc joi dimineață și acum iar sunt gunoaie. Oamenii care tranzitează zona aruncă pahare de cafea, sticle de plastic, ambalaje de la mâncare fast food, etc. și vina cade în mod nedrept pe locuitorii comunei Adâncata”, a explicat primarul de Adâncata.