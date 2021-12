O amplă acțiune umanitară au desfășurat în preajma Crăciunului de Round Table 4 Suceava, Club 41 Suceava nr.6 și Agora Suceava cu sprijinul organizațiilor partenere din Danemarca în cadrul căreia au fost distribuite 2.700 de cadouri copiilor din familii defavorizate. Iată ce a postat George Petrescu, unul dintre participanți, pe pagina sa de socializare.

”Convoiul de Crăciun a ajuns la final !

Cu ani în urmă mi-a venit ideea unei acțiuni de club local și a prietenilor noștri căreia i-am dat numele „Dăruiește pentru un zâmbet”… Am fost plăcut impresionat că și alți prieteni din marea noastră familie internațională au gândit la fel dar la un alt nivel,unul international,unul impresionant !

Așa s-a ajuns la „Bucurie într-o cutie” adresată preponderent copiilor mai puțin norocoși. Acțiunea „Convoiul Crăciunului” în județul Suceava s-a derulat în luna decembrie de Round Table 4 Suceava, Club 41 Suceava nr.6 și Agora Suceava cu sprijinul enorm al prietenilor din Danemarca.

Ultima actiune de amploare prin care am distribuit 270 de cadouri copiilor din comunitatile izolate din zona Izvoarele Sucevei a avut loc marti, 28 Decembrie. Acțiunea s-a derulat cu sprijinul prietenilor de la Bucovina OffRoad și a Poliției de Frontieră care a contribuit cu donatii consistente si ajutor logistic. Unde nu au putut să ajungă mașinile ne-au ajutat mijloacele de transport ecologice – săniile trase de cai.

Am ajuns la 7 scoli dintr-o zona foarte greu accesibila mai ales in conditii grele de iarna cum au fost cele de saptamana asta.

Cuvintele sunt prea sarace sa poata descrie experienta si sentimentele traite in aceasta zi! Bucuria pe care am reusit sa o aducem pe chipurile micutilor ne-a adus o satisfactie enorma care a facut intreg efortul de a ajunge la ei sa para neinsemnat.

Am vazut scoli mici, atat de mici incat cuvantul “scoala” nu te ajuta sa iti imaginezi o odaie cu banci vechi probabil de zeci de ani in care invata 8-9 copii din generatii diferite, toti in acelasi timp. Da, atat de mici sunt comunitatile incat 8 copii alcatuiesc colectivul de elevi de la scoala locala. Am vazut Scoala amenajata intr-un capat de grajd dar de o curatenie exemplara si cu elevi minunati. Am aflat ca din aceste scoli copiii se fac mari doctori in centre universitare, ajung oameni mari si bine pregatiti. Am vazut Scoala amenajata in case vechi cu o odaie in care abia puteai inghesui 10 copii si un invatator iar de acolo elevii ajung sa studieze la universitati de renume!

Salutam si apreciem eforturile inimaginabile ale putinilor profesori si invatatori care reusesc sa tina in spate aceste scoli si le ofera copiilor o sansa la un viitor stralucit.

Intreaga luna decembrie am avut sansa de a imparti bucurie copiilor. Nu exista sentiment mai inaltator ca acesta ! Christmas

Toata aceasta actiune gigant in care am impartit apoape 2.700 de cadouri ar fi fost imposibila fara ajutorul si implicarea cluburilor noastre conexe: Club 41 nr. 6 Suceava, Agora Suceava, Round Table Danemarca, Agora Danemarca si Ladies Circle Danemarca.

Multumim partenerilor nostrii pentru sprijinul logistic si financiar oferit: Ramiro Suceava, Bucovina Offroad, Byaflordor SRL, Danavi SRL, Casa Bucovineana Suceava, Romfour Tur Srl, Epiesa, Power Bus.

Multumim Politiei de Frontiera pentru sprijinul important si ajutorul oferit !”

Nu in ultimul rand transmitem multumiri speciale prietenului nostru Dragos Chirita pentru cele 700kg de portocale donate cauzei!

E o bucurie enormă să poți dărui pentru un zâmbet !

Zilnic nu numai uneori ! Postăm nu pentru a ne lăuda ci pentru a vă mobiliza să veniți alături de noi !

Să aveți parte de un Nou An așa cum vi-l doriți ! La mulți ani !