Consiliul Județean organizează sâmbătă, pe 15 ianaurie, de Ziua Culturii Naționale , ample evenimente prin Centrul Cultural Bucovina, Muzeul Național al Bucovinei și Biblioteca Bucovinei ”I.G Sbierra” în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților- Mănăstirea Putna. Manifestările se vor desfășura atât în format fizic cât și online. În cadrul acestor manifestări se desfășoară și Festivalul Literar Mihai Eminescu care a ajuns la a-31-a ediție. ”Practic începem la Suceava ora 9 și finalizăm după masă la Putna. La ora 9 este programată depunere de jerbe omagiale la bustul lui Eminescu din zona Teatrului ”Matei Vișniec”. Fiind Ziua Culturii Naționale ne propunem să aducem și omagiu personalităților culturale ale județului așa că la 9.30 depunem jerbă omagială la bustul lui Ciprian Porumbescu din Parcul Central. La ora 10 la Muzeul Național al Bucovinei are loc înmânarea titlului de ”cetățean de onoare al județului Suceava” sculptorului Ion Mîndrescu după care așa cum e tradițional activitățile ontinuă la Putna nu înainte de a trec pe la Călinești-Cuparencu pentru a depune o jerbă omagială la bustul lui Mihai Eminescu. La 12 încep manifestările la Putna cu slujba parastasului pentru poetul național Mihai Eminescu, depunere de jerbe omagiale la bustul lui Eminescu de la Putna și anunțarea Mareui Premiu pentru exegeză eminesciană acordat în cadrul Festivalului Literar Mihai Eminescu. Acestea sunt activități care se desfățșoară în mare parte în aer liber și la fiecare din aceste momente sunt prevăzute și o serie de recitaluri de poezii și muzică”, a explicat vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă. El a enumerat și acțiunile care se vor desfășura în format online. ”La ora 14 avem acțiunea ”Pe urmele lui Eminescu” o producție literar muzicală a Școlii Populare de Artă ”Ion Irimescu” din Suceva. La Biblioteca Bucovinei este un recital de poezii din creația eminesciană intitulat ”Ziua Culturii Naționale. Citindu-l pe Eminescu” și o expoziție de carte ”Sub semnul lui Eminescu”. La Muzeul de Istorie expoziția ”Putna 150” se poate vizita până pe 24 ianuarie. Era până pe 15 ianuarie și am prelungit-o. Va fi lansat de asemenea proiectul ”Ne vedem la Muzeu”. De Ziua Culturii Naționale noi dori să omagim atât personalitățile care au contribuit la bogăția zestrei culturale a zonei dar consider că este important să punem în valoare și artiștii, personalitățile din lumea culturală aflate în viață”, a conchis Niculai Barbă.