O amplă acțiune de curățenie se desfășoară în această perioadă la Piața Agroalimentară din municipiul Rădăuți. Potrivit primarului Bogdan Loghin, piața din Rădăuți, în care își desfășoară activitatea zeci de comercianți, dar care este și frecventată zilnic de foarte mulți cumpărători, nu s-a bucurat niciodată până acum de o curățenie generală. Primarul spune că aceasta nu va fi ultima acțiune de acest tip, ci de acum înainte vor fi frecvente: se va face curățenie și se va dezinfecta periodic spațiul pentru ca activitatea aici să se desfășoare în condiții optime atât pentru comercianți, cât și pentru cei care vin să cumpere de aici. ”Am demarat o amplă campanie de igienizare a pieței Agroalimentare din municipiul nostru, acesta fiind primul pas în procesul de reamenajare a acestui spațiu important pentru comunitatea noastră. Niciodată nu s-au făcut asemenea lucrări. S-a spălat tavanul, urmează să fie dezinfectată zona, stâlpii îi curățăm pentru a fi dați cu soluție antimucegai după care urmează o văruire pentru că pereții arată groaznic. Vom ilumina piața în mod corespunzător pentru că nu dă bine deloc acum. La final va arăta ca o piață normală. Nu ne putem bate joc de oamenii care își desfășoară zilnici aici activitatea și nici de cei care vin să cumpere. Precizăm că toate lucrările efectuate în piață sunt asigurate de angajații noștri, propunându-ne ca acest regim propriu de mentenanță să fie extins la mai multe sectoare de activitate, conducând astfel la diminuarea costurilor din bugetul local”, a declarat Loghin. El estimează că lucrările vor fi finalizate în maxim două săptămâni.

