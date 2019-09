Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași anunță că sînt în curs de execuție lucrări pe mai multe drumuri naționale din județul Suceava. Conform sursei citate, pe DN2, la Roșiori-Forăști se efectuează reparații asfaltice pe suprafețe întinse. Pe DN2E, la Solca, se fac lucrări de reciclare asfaltică. Pe DN17, la Ilișești, se consolidează corpul drumului prin coloane forate. De aceea, circulația se derulează pe un singur sens, alternativ. Pe DN17A, la Dornești, sînt refăcute rosturile de dilatație la pasajul rutier peste rîul Suceava, iar pe DN18, între Cîrlibaba și Iacobeni se desfășoară lucrări de reabilitare.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings