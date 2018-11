Marți, 6 noiembrie, în comuna Cornu Luncii vor avea loc ample manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri organizate de Primărie în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților-Parohia Sf.Dumitru din Cornu Luncii și Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” Filiala Județeană ”Plăieșii” Suceava. Așa cum ne-a informat primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, manifestările vor cuprinde o ceremonie militară și religioasă de comemorare a 100 de ani de la intrarea triumfală a trupelor române în Bucovina prin Vama Cornu Luncii, trupe conduse de generalul C. Neculcea, sfințirea și dezvelirea Panteonului Eroilor și a Monumentului închinat Eroului Martir sublocotenent post-mortem Constantin Puiu Mihalovici, sfințirea locului în care se va ridica Poarta Veșnicei Uniri și sfințirea, dezvelirea plăcii comemorative și inaugurarea Muzeului Uniri, amenajat în clădirea fostului pichet grăniceresc. Cu acest prilej vor fi decernate diplome, medalii și insigne. De asemenea va fi conferit titlul de Cetățean de Onoare al comunei Cornu Luncii susblocotenentului Narcisa Ciotină, șefa promoției 2018 a Academiei Forțelor Aeriene Române. Totodată vor fi lansate și cărțile ”Generalul Zadik în Bucovina- prof. Ioan Filipciuc, ”Câmpulungul în zorile Unirii”- Ioan Bilețchi Albescu și Traian Roșu, Reflecții privind România Mare-prof.univ. Mihai Iacobescu, Dulce-amar de Bucovina- Doina Cernica, Drumul României spre catastrifă 1918-1940”- prof.dr. Gică Manole. Manifestările se vor încheia cu un spectacol dedicat Centenarului Marii Uniri care va avea loc la Căminul Cultural din localitate.

