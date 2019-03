Viceprim-ministrul Ana Birchall a participat, miercuri, 13 martie 2019, la inaugurarea Centrului de Tehnologie și Inovare al companiei indiene Infosys în România. La ceremonie au participat președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, ambasadorul Indiei în România, Thanglura Darlon, reprezentanții companiei Infosys, reprezentanți ai mediului de afaceri.

Cu această ocazie, Ana Birchall a reiterat angajamentul Guvernului României și al prim-ministrului Viorica Dăncilă pentru dezvoltarea, aprofundarea și consolidarea Parteneriatului Extins dintre România și India. ”Dezvoltarea parteneriatului nostru, îndeosebi pe dimensiunea economică, atât prin investiții directe, cât și prin schimburi comerciale, reprezintă un obiectiv important susținut și asumat de către Executiv. Noua investiție în domeniul IT reprezintă, totodată, o nouă dovadă a aprecierii de care se bucură sectorul IT românesc în plan internațional. România, cu peste 130.000 de angajați în sectorul IT, este cunoscută la nivel mondial pentru cel mai mare număr de specialiști IT pe cap de locuitor, sectorul IT având o contribuție de 5,2% în ponderea PIB. Realizarea acestui centru în Capitală este un succes, care va contribui la valorificarea oportunităților pe care țara noastră le oferă în plan economic”, se arată în mesajul transmis de vicepremierul român.

Ana Birchall a subliniat că investiția Infosys în România este o dovadă climatului economico-fiscal favorabil din țara noastră și a relațiilor excelente româno-indiene. ”Am fost onorată să particip la inaugurarea unei noi investiții în România a companiei IT indiene InfoSys. Noua investiție va crea 500 de noi locui de muncă destinate tinerilor calificați și este mărturia importanței pe care țările noastre o acordă dimensiunii economice a Parteneriatului Extins. India este unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai României, cu peste 1,3 miliarde dolari investiți de aproximativ 510 companii indiene în anul 2018”, a declarat demnitarul român.

Totodată, Ana Birchall a punctat oportunitățile de a aprofunda dimensiunea economică a Parteneriatului Extins cu India și în perioada următoare. ”Apreciem angajamentul companiilor indiene de a investi în România și disponibilitatea companiilor românești pentru a dezvolta parteneriate cu India. Ne dorim ca această tendință să se consolideze, inclusiv printr-o prezență mai activă a companiilor românești pe piața indiană și a companiilor indiene pe piața românească, în toate domeniile care pot contribui la creșterea prosperitatea și bunăstarea popoarelor român și indian”, a afirmat viceprim-ministrul român.