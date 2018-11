Viceprim-ministrul Ana Birchall, aflată în vizită de lucru în Washington D.C., a avut, vineri, 30 noiembrie a.c., o întrevedere cu Wess Mitchell, asistentul pentru afaceri europene și eurasiatice al Secretarului de stat al SUA. În cadrul discuțiilor au fost discutate dezvoltarea, consolidarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, cu accent pe consolidarea cooperării economice, inclusiv din perspectiva oportunităților pe care le poate deschide Inițiativa celor 3 Mări și dezvoltarea proiectelor de investiții asumate în cadrul reuniunii, aprofundarea cooperării transatlantice în contextul exercitării de către România a Președinției rotative a Consiliului UE, reafirmarea angajamentului politic al României față de obiectivul major al aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) şi sublinierea poziției avansate a dosarului de candidatură a României. Totodată, pe agenda discuțiilor s-a aflat și tema securității în regiunea Mării Negre, în contextul escaladării conflictului dintre Ucraina și Federația Rusă.

Cei doi oficiali au convenit că anul 2018 a fost un an foarte bun din punctul de vedere al dezvoltării și aprofundării Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, inclusiv prin nivelul de întâlniri de nivel înalt. ”I-am mulțumit lui Wess Mitchell pentru excelenta colaborare pe teme prioritare în relațiile româno-americane, cum ar fi Reuniunea Anuală a Dialogului Strategic România – SUA, care a avut loc la București în luna iunie a acestui an, sprijinul acordat și implicarea avută în proiectul Inițiativa celor Trei Mări (I3M), subliniind, totodată, interesul reciproc de a valorifica oportunitățile economice create de acest proiect extrem de important pentru regiunea noastră și pentru SUA. Totodată, i-am transmis asistentului pentru afaceri europene și eurasiatice al Secretarului de stat al SUA aprecierile pentru susținerea consecventă a candidaturii României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Am subliniat, de asemenea, că România va milita pentru o consolidare a relației UE-SUA în perioada exercitării Președinției rotative a Consiliului UE de către țara noastră. Nu în ultimul rând, în discuția cu Wess Mitchell am lansat inițiativa ca anul 2019 să fie «Anul României» în SUA”, a declarat Ana Birchall.

”Am reiterat interesul României pentru aprofundarea relațiilor economice dintre România și SUA, ca dimensiune prioritară a parteneriatului nostru strategic, subliniind că în ultimul an relațiile economice dintre țările noastre s-au consolidat. Există în continuare potențial important de creștere ce poate fi valorificat, mai ales că România a dovedit stabilitate economică și avantaje structurale în perspectiva intensificării investițiilor americane în țara noastră”, a declarat vicepremierul român.

De asemenea, în ceea ce privește recentele evoluții ale conflictului dintre Ucraina și Federația Rusă, Ana Birchall a subliniat că ”România își exprimă îngrijorarea față de climatul de securitate volatil din regiune, România sprijinind pe deplin integritatea teritorială şi suveranitatea Ucrainei”.