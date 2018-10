Viceprim-ministrul Ana Birchall a avut, luni, 8 octombrie, la București, o întrevedere cu viceprim-ministrul pentru reintegrare al Republicii Moldova, Cristina Lesnic.

În acest context, oficialul român a reiterat angajamentul ferm al României față de avansarea parcursului european al Republicii Moldova, în conformitate cu Parteneriatul Strategic între România și Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

Viceprim-ministrul Ana Birchall a evidențiat importanța pe care o are continuarea procesului de reforme democratice și economice profunde și mobilizarea eforturilor în direcția implementării prevederilor Acordului de Asociere UE – Republica Moldova.

”România a demonstrat consecvență în angajamentul de a sprijini integrarea europeană a Republici Moldova. Îmi exprim speranța că idealul integrării europene și euro-atlantice a Republicii Moldova va fi înfăptuit cât mai curând, ca o dovadă în plus a ireversibilității parcursului către o democrație consolidată și a apartenenței Republicii Moldova la marea familie europeană”, a declarat Ana Birchall.

Viceprim-ministrul Ana Birchall a exprimat interesul pentru implementarea proiectelor de cooperare bilaterală aflate în derulare pe relația cu Republica Moldova, cu obiectivul de generare de beneficii directe pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor Republicii Moldova.

Totodată, cei doi demnitari au avut un schimb de opinii asupra evoluțiilor legate de procesul de reglementare a conflictului din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Viceprim-ministrul Ana Birchall a evidențiat sprijinul României pentru reglementarea cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului din regiunea transnistreană, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional.