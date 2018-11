Viceprim-ministrul Ana Birchall a participat, în perioada 6-7 noiembrie a.c., la prima ediție a Forumului Economic organizat de Fundația Bloomberg (Bloomberg New Economy Forum), în Singapore. Evenimentul reunește lideri de prestigiu din sferele politică și economică, precum și reprezentanți de top ai mediului de afaceri din peste 60 de țări.

Vicepremierul Ana Birchall a susținut o intervenție în cadrul mesei rotunde intitulate ”Noi rute ale comerțului”, precum și în cadrul seminarului dedicat impactului tehnologiilor bazate pe inteligența artificială asupra societăților. Totodată, Ana Birchall a luat parte la cina oferită participanților de către prim-ministrul singaporez, Lee Hsien Loong.

În mesajul introductiv transmis în cadrul forumului, viceprim-ministrul Ana Birchall a evidențiat importanța lansării New Economy Forum. ”Nu am nicio îndoială că Forumul Bloomberg, aflat în acest an la prima editie, se va impune ca fiind una dintre cele mai prestigioase platforme de dezbatere la nivel global, în cadrul căreia vor fi identificate și dezbătute provocările, oportunitățile globale, precum și soluțiile aferente – fie că vorbim de energie, digitalizare, securitate cibernetică, interconectivitate și infrastructură, noi rute de comerț, schimbări climatice”, a declarat vicepremierul român.

În cadrul sesiunii de dezbateri ”Noi rute ale comerțului”, viceprim-ministrul Birchall a subliniat rolul geostrategic pe care România îl are, de poartă între Europa și Asia, precum și potențialul țării noastre de a deveni un hub regional deosebit de important. De asemenea, vicepremierul român a prezentat proiectele promovate în cadrul Summit-ului Inițiativei celor Trei Mări, organizat la București în septembrie anul acesta.

În marja Forumului, viceprim-ministrul Ana Birchall a avut o serie de întâlniri și discuții cu înalți oficiali prezenți la eveniment.

În cadrul întrevederii cu prim-ministrul singaporez, Lee Hsien Loong, oficialul român a transmis mesajul prim-ministrului Viorica Dăncilă, accentuând importanța dezvoltării și consolidării cooperării dintre România și Singapore, inclusiv în contextul semnării Acordului UE – Singapore la 19 octombrie 2018. Totodată, a fost reiterată dorința aprofundării relațiilor economice dintre cele două țări.

La întâlnirea cu domnul Tharman Shanmugaratnam, viceprim-ministrul Republicii Singapore, şi cu domnul Ong Ye Kung, ministrul educației din Singapore, s-au stabilit măsuri concrete de colaborare, inclusiv din perspectiva deținerii de către România a Președinției Consiliului UE și a coordonării, de către Singapore, a relațiilor ASEAN-UE în perioada 2018-2021.

În cadrul Forumului, viceprim-ministrul român a avut o discuție cu Directorul General ExxonMobil, domnul Darren Woods, evidențiind și promovând potențialul energetic al României, inclusiv din perspectiva rolului geostrategic al țării noastre.

În marja Forumului, viceprem-ministrul Ana Birchall a avut discuții cu domnul Danny Alexander, vice-președintele Asian Infrastructure Investment Bank, cu domnul Lim Chow Kiat, CEO al Government Investment Corporation Singapore, cu Abul Hassan Mahmood Ali, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Bangladesh şi cu Giorgi Kobulia, ministrul Economiei și Dezvoltării Durabile din Georgia.