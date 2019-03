Singura echipă de hochei care evoluează pe Pationarul Artifial din Suceava într-o competiție oficială este cea de juniori under 18 a Clubului Sportiv Municipal din localitate. De curând, pentru a promova jocul de hochei și al nivel feminin, la acest nivel al juniorilor sunt permise și fete mai mari ca vârstă decât colegii lor băieți.

Este dificil să joci și să te pregătești împreună cu băieții, din motive lesne de înțeles, însă la Suceava, sub conducerea antrenorului Constantin Curelariu, evoluează o tânără sportivă care a progresat deosebit la acest nivel și a fost selecționata în lotul național de senioare al României. Ana Maria Diaconu, în vârstă de 15 ani, are dublă legitimare, la CSM Suceava și SC Triumf București și are în spate ani buni de hochei care au propulsat-o la un nivel superior. Sportiva va participa la un stagiu de pregătire centralizată la Miercurea Ciuc cu lotul de senioare al României care va evolua la Campionatul Mondial grupa B seria a II-a care va avea loc la Brașov.

Ana Maria Diaconu este eleva Colegiului Național ”Mihai Eminescu” din Suceava și practică hochei de nouă ani.

”Este greu să te afirmi într-un joc în care băieții sunt la timonă. Totuși, am progresat de la an la an și acum am primit șansa de a participa la un stagiu de pregătire cu lotul național al României Under-18 ani.

Am învățat multe de la antrenorul meu Constantin Curelaru și sper să fac față antrenamentelor de la nivelul de selecționată” a spus tânăra Ana Maria Diaconu.

”Faptul că o sportivă din Suceava va face un stagiu de pregătire cu naționala României de senioare nu face decât să mă bucure. Este meritul ei că a reușit să treacă peste barierele inevitabile ale unei competiții în care băieții sunt de bază și și-a văzut de muncă, a progresat și poate ajunge de la o vârstă deosebit de fragedă la o mare performanță. Le mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit, Primăria și Consiliul Local Suceava și Clubul Sportiv Municipal și celor care ne-au ajutat când a fost mai greu și îmi doresc ca toți să prindem zilele bune când hocheiul sucevean va reveni în top și va beneficia de un patinoar acoperit” a conchis antrenorul Constantin Curelaru