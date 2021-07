Cu milioane de vizualizari pe TikTok si o cariera in radio, Ana Petcu a hotarat sa faca pasul cel mare si sa isi adauge in portofliu si profesia de artist.

Astfel, la 20 de ani, Ana Petcu a lansat primulei single, “Mayday”, o piesa pe care a scris-o impreuna cu producatorul Marius Mirica, inspirata fiind dintr-o experienta personala din viata artistei, dupa cum spune: “Am ilustrat in versuri exact jocu lvarstei mele, chase-ul dintre doi- ‘just came in, saw you there, imma act like I don’t care,/ I want you, yes indeed, I got everything you need’. Mi-am dorit sa merg si in directia de women empowerment pentru ca vad multe fete care au nevoie de validare masculina- ‘I’m a queen myself, don’t need no kings/ I’m a queen myself, I know my kinks’”.

Clipulpiesei “Mayday” a fostregizat de SerbanRacoviteanusipoate fi urmaritaici: https://youtu.be/0fGj_RKeaKU

Ana spune despre alegerea numelui piesei ca: “A fost odata ca niciodata un tip de care eu am fost indragostita pana peste cap, doar ca se multumea cu prea putin si eu nu stiu sa dau atat de putin, eu pot totul sau nimic. Refrenul l-am construit impreuna cu Marius Miricasi am ajuns repede la cuvantul cheie: “Mayday”, cuvant pe care l-am avut pe repeat cateva luni”.

Ana Petcu este cunoscuta in mediul online prinsketch-urile ei cu milioane de views pe TikTok, platforma pe care si-a construit o comunitate de peste 850k followers si 30 milioane likes la postari.

TikTok: https://www.tiktok.com/@anapetcu

Instagram: https://www.instagram.com/anaapetcu/