Eliminarea Anei Porgras (27 de ani) de la „Survivor România” a reprezentat, de departe, cel mai mare șoc din competiție de până la acest moment! Considerată una dintre cele mai bune concurente de la Faimoși și poate cea mai bună fată din concurs din punct de vedere sportiv, Ana Porgras a părăsit competiția de la Kanal D la începutul lunii aprilie, în urma unei nominalizări făcute de către Jador.

Click!: Ana, eliminarea ta din competiție a fost un șoc pentru toată lumea. Crezi că a fost un joc al sorții că ai ieșit? Aveai șanse să câștigi „Survivor”?

Ana Porgras: Cred că așa trebuia să se întâmple. Am stat și m-am gândit mult la asta când am ajuns acasă, poate ar fi trebuit să mai rămân, însă lucrurile s-au așezat astfel încât eu am ieșit bine din competiția asta. Am pierdut pe o parte, dar am câștigat mai mult pe de altă parte, am câștigat simpatia unui numar impresionant de oameni. Nu cred că aveam șanse să câștig „Survivor România”, dar aveam șanse să ajung în finală.

De ce crezi că te-a propus Jador pentru eliminare? Îi porți pică?

Jador cred că s-a gândit că lumea de acasă mă susține și că nu voi fi eliminată. Nici nu știa pe cine să propună. Nu-l judec pentru ce a făcut, nici nu sunt împăcată sută la sută cu ceea ce a făcut. Nu îi port pică, nu am acest sentiment nici pentru oamenii care mi-au făcut mai mult rău.

Ai fost foarte apropiată de Zanni în competiție. Toată lumea a speculat că ar fi un început de relație între voi. Crezi că vei continua să vă vedeți după ce el va ieși din concurs?

Da, cu siguranță o să ne vedem și după ce va ieși din competiție. Nu este un început de relație în sensul amoros, este o prietenie frumoasă. M-am apropiat de Zanni din prisma poveștii lui de viață. N-am trăit ceea ce a trăit el, dar am empatizat foarte mult cu el și ne-am apropiat.

