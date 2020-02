Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã a valorificat, prin licitație, un teren intravilan, în suprafațã de 15.210 mp., situat în București, Aleea Mateloților nr. 31-43, sector 1. Licitația a avut loc în data de 12 februarie 2020, conform procedurii de executare silitã prevãzutã de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã.

La licitația organizată de ANAF au participat doi ofertanți, iar bunul a fost adjudecat la prețul de 16.536.900 de lei (peste 3,4 milioane de euro).

Vã invitãm, și pe această cale, sã luați parte la licitațiile ce vor fi organizate de ANAF. Informații detaliate cu privire la acestea le puteți vizualiza pe portalul instituției, la rubrica ANUNȚURI, și pe pagina de Facebook ANAF – Valorificare Bunuri.