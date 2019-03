In contextul in care preturile cresc, leul se depreciaza sau este destul de instabil iar conditiile politice din Romania nu creeaza un mediu economic propice, analistii vorbesc tot mai multe despre o scadere a monedei nationale in raport cu euro. Previziunile sunt ingrijoratoare: euro ar putea ajunge pana la 5 lei pana in anul 2020.

Invitat in emisiunea „Consultanta in business” de la Canal33, emisiune moderata de Radu Ciofu (SEOmark.ro), analistul financiar Ciprian Barsan face o afirmatie ingrijoratoare: euro ar putea ajunge la 5 lei pana in 2020. „Perspectivele pe care le dau analistii in momentul de fata este de depreciere a leului in continuare.” Se vorbeste din ce in ce mai mult despre faptul ca euro ar putea ajunge pana in 2020 la 5 lei, spune analistul.

In ceea ce priveste bursa din Romania, Barsan semnaleaza atat cresterea de la finalul anului trecut, dinaninte de ordonanta 114, dar si scaderea cu care bursa a intat in noul an, post ordonanta. „Din pacate, sunt cu o urma de tristete in suflet pentru ca piata de la Bucuresti ar fi trebuit sa termine anul 2018 cu o apreciere de 12%. Am fi fost bursa din Europa cu cea mai mare apreciere.” Din cauza disensiunilor legate de ordonanta 114 si a tuturor instabilitatilor politice, insa, tot acest avans a disparut.

De asemenea, Ciprian Barsan a mai vorbit si despre cresterea preturilor si „inrautatirea nivelului de trai la nivel de cetatean, la nivel de consumator in ceea ce priveste situatia din companiile energetice.” „ In sistemul bancar”,spune analistul, „lucrurile se complica si mai mult pentru ca toate aceste majorari ajung sa le plateasca cei care au credite, cei care au conturi curente”, populatia, toti cei care au operatiuni prin banci.

Ordonanta 114 ii afecteaza in mod direct pe investitori

Analistul financiar spune ca incertitudinile politice care nu isi gasesc rezolvare vor duce la o si mai mare instabilitate.

In ceea e priveste investitiile si investitorii, invitatul lui Radu Ciofu spune ca, in contextul actual, e nevoie de o stabilizare a situatiei in asa fel incat sa calmeze investitorii si sa ii atraga.

