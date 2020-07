Cele mai mari 50 de companii de tehnologie din România, care realizează software și soluții digitale pentru companiile din grup sau pentru terţi, și-au majorat în ultimii zece ani de circa patru ori cifra de afaceri și echipele din România, ajungând anul trecut la un rulaj cumulat de 3 miliarde de euro și peste 50.000 de angajați, potrivit unei analize Cushman & Wakefield Echinox.

Cea mai mare parte a acestor companii, precum Amazon, IBM, HP, Microsoft sau Oracle, se regăsesc și în topul celor mai mari companii de tehnologie la nivel global, fapt ce reconfirmă poziția României în topul celor mai dinamice hub-uri IT din lume.

Cu o contribuție de 5,5% la formarea PIB-ului României în 2019, sectorul tehnologiei a devenit un pilon important al economiei naționale, dar și al pieței imobiliare, în condițiile în care companiile din această industrie au fost în ultimul deceniu cel mai activ ocupant de birouri atât în București, cât și în celelalte centre universitare din ţară, precum Cluj, Timișoara sau Iași, generând, în medie, circa 40% din cerere.

Cele mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică indicau la nivelul anului 2018 un număr de 140.000 de angajați în industria IT din România, cea mai mare parte a acestora activând în București (46%), Cluj (12%), Timișoara (9%) și Iași (6%).

În contextul pandemiei Covid-19, în care procesele de digitalizare au fost accelerate atât în rândul companiilor, cât și în rândul administrațiilor publice, România este în poziția de a deveni un furnizor important de soluții tehnologice care să contribuie la eficientizarea sistemelor informatice.

Salariile medii nete ale angajaților români care activează în domeniul tehnologiei informației au fost în luna mai de circa 7.800 de lei (1.600 EUR), fiind cele mai mari din economia românească, dar printre cele mai mici din industria IT la nivel mondial, piață locală rămânând extrem de competitivă din punct de vedere al costurilor salariale.

Mădălina Cojocaru, Partner, Office Agency, Cushman & Wakefield Echinox: „Evoluția pozitivă a companiilor de IT nu are doar rolul de a reconfigura structura economiei, ci și imaginea orașelor, daca ne gândim că dezvoltarea polului de birouri Floreasca – Barbu Văcărescu a fost în mare măsură determinată de nevoia de spaţii a celor de la Oracle, în timp ce zona Centru – Vest este în plină dezvoltare datorită unor companii precum IBM, Microsoft sau Bitdefender. Am observat în ultimii ani un apetit în creștere pentru spaţii în zonele centrale ale Bucureştiului, care oferă atât mai multe opțiuni de transport, cât și o varietate de facilități pentru petrecerea timpului după încheierea programului, precum restaurante, parcuri, teatre sau muzee. Prin încurajarea deprinderii competenţelor tehnologice la un număr cât mai mare de elevi și studenți, suntem siguri că piețele de IT și de birouri vor continua să se dezvolte într-un ritm accelerat și în următorul deceniu.”

Cristi Moga, Head of Research, Cushman & Wakefield Echinox: „De-a lungul ultimilor zece ani, piața de IT din România a trecut de la statutul de speranță la cel de certitudine în ceea ce privește nivelul de competenţă și talent al resurselor locale. Din fericire, actuala criză nu pare să influențeze acest lucru, ba din contră, analizând datele BNR, care ne arată că în primele cinci luni ale anului exporturile de servicii informatice au avansat cu 22% faţă de perioada similară a anului precedent, la aproape 1,9 miliarde de euro. În aceste condiții, ne așteptăm că industria de profil să își continue creșterea, atât prin dezvoltarea companiilor existente, cât și prin apariția unor firme noi, locale sau internaționale, susținând atât relansarea economiei locale, cât și cererea pentru spaţii de birouri moderne.”

Stocul de birouri moderne din București și orașele regionale (Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov) se ridică la aproximativ 4 milioane de metri pătrați, găzduind circa 350.000 de angajați din domenii diverse, precum IT, telecom, servicii financiare (bănci – asigurări), servicii profesionale (avocați – consultanți), media, etc.

Distribuția teritorială a angajaților din industria de IT și Telecomunicații (2018)

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Evoluția procentuală a cifrei de afaceri, profitului net și a numărului de angajați ai celor mai mari 50 de companii de tehnologie din România (2009 – 2019)