In conditiile in care tehnologia a dinamizat aproape orice sector industrial devenind o componenta importanta a vietii, se poate concluziona ca valurile tehnologice au eficientizat toate sectoarele.

Bill Gates a declarat ca avansul tehnologiei se bazeaza pe dezvoltarea acesteia astfel incat nici macar sa nu fie observata pentru a putea face parte usor din viata cotidiana a oamenilor.

Acestea fiind spuse, sectorul sanatatii nu face exceptie, tehnologia in acest domeniu inregistrand salturi cuantice. Astfel un raport Deloitte evidentiaza disponibilitatea a peste 50.000 de noi tehnologii medicale care reprezinta oportunitati valoroase in sectorul sanatatii. IoT este un model special de tehnologie dezvoltata in industria medicala, iar utilizarea IoT-urilor a ridicat bariera calitatii oferite in fiecare aplicatie medicala.

Rohini Choudhary de la Transparency Market Research – o companie care se ocupa cu efectuarea studiilor de piata – a realizat o analiza SWOT a dispozitivelor medicale IoT (Internet of Things) din sectorul sanatatii.

Puncte forte

Punctele forte ale dispozitivelor medicale IoT sunt avantajele sociale (scaderea costurilor operationale, managementul mai facil al medicamentelor si reducerea erorilor). Totodata, finantarea puternica din surse variate ajuta piata dispozitivelor medicale IoT sa prospere enorm, adaugand o dinamica remarcabila evolutiei acestora.

Colectarea facila a datelor, monitorizarea de la distanta a pacientilor si intretinerea activelor sunt aspecte convingatoare si justifica din plin cresterea inregistrata pe piata dispozitivelor medicale IoT.

Mai mult, parteneriatele incheiate in vederea dezvoltarii dispozitivelor medicale IoT de ultima generatie, sunt un reper valoros pentru crestere. In plus, tehnologiile in continua evolutie, dispozitivele de suport, senzorii ingestibili si tehnologia computerizata creeaza o crestere exponentiala pentru piata dispozitivelor medicale IoT.

Puncte slabe

Aparatele realizate de producatori diversi nu functioneaza intotdeauna perfect, ceea ce limiteaza potentialul si eficienta dispozitivelor medicale IoT, iar acest lucru reduce perspectivele de crestere. De asemenea, costurile mari reprezinta un aspect negativ care blocheaza evolutia. Mai mult, costurile de implementare si instruire a personalului, erorile hardware care pot fi extrem de periculoase pentru pacienti – toate sunt puncte slabe care pericliteaza dezvoltarea pietei de dispozitive medicale IoT.

Oportunitati

Focarul COVID – 19 a creat panica in intreaga lume cu ratele mari de transmitere si de decese. Datorita cerintelor tot mai mari, in aceasta perioada fara precedent, dispozitivele medicale IoT au evoluat rapid. Astfel, pandemia actuala poate fi considerata o oportunitate pentru dispozitivele medicale IoT, contribuind la evolutia acestei industrii.

Totodata, utilizarea termometrelor, a echipamentului de protectie si a aplicatiilor mobile destinate urmaririi focarului COVID – 19, se dovedesc elemente importante pentru IoT. De asemenea, infiintarea spitalelor inteligente poate aduce alte mari oportunitati pentru implementarea dispozitivelor medicale IoT.

Pericole

Hacking-ul si furtul de informatii sunt primele amenintari cu care se confrunta IoT, acestea putand afecta in mare masura dezvoltarea in sectorul sanatatii. Ca exemplu, putem mentiona ca recent mai multe dispozitive medicale IoT au fost afectate negativ de Ripple20, un virus care permite furtul de date si afecteaza functionarea dispozitivelor medicale conectate.

Concluzie

In ciuda tuturor amenitatilor si a dezavantajelor, IoT in sectorul medical are un viitor luminos si se poate estima o crestere puternica, iar in viitor va continua sa schimbe tot mai mult industria medicala.