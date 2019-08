Anamaria Prodan și Dan Alexa au fost progratoniștii unei faze incredibile în luna iulie a acestui an, când impresa l-a lovit violent în față în față pe antrenorul Astrei, la finalul partidei de la Giurgiu cu FC Botoșani, în holul de lângă vestiare. După ceva vreme, Anamaria a decis să explice motivele pentru care „i-a sărit țandăra”, notează click.ro.

„Mi-a zis că e vina mea, că eu l-am adus pe Tiram. Israelianul care a făcut penalty în primul meci. Era presiune mare pe mine, eu am insistat pentru jucător. Nu puteam rezilia, pentru că avea contract pe trei ani. A fost o greşeală din partea mea să reacţionez aşa. În cele din urmă, după o săptămână, băiatul a reziliat, am găsit o metodă să plece. Alexa e tânăr, a urcat frumos în carieră și e un timp care îi înfruntă pe toți. Am greșit când l-am lovit. Aveam nervi și era și adrenalină. Avem o relație foarte bună, suntem o familie”, a spus Anamaria Prodan la TV Digi Sport, potrivit gsp.ro, potrivit sursei citate.

