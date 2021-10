Fermecătoarea impresară de fotbal şi fosta vedetă de televiziune, Anamaria Prodan, a întors toate privirile la Gala Performanţei şi Excelenţei, care s-a ţinut miercuri seară la Snagov şi unde a fost premiată de Adela Diaconu. E prima apariţie a vedetei după scandalul de divorţ din iulie. Imediat după aceea ea a plecat în Dubai şi abia acum a revenit acasă, potrivit click.ro.

La Snagov, la Casa Vlăsia, s-au decernat premiile speciale Gala Performanţei şi Excelenţei, prezentate de Adela Diaconu, iar printre premianţi s-au numărat Anamaria Prodan (48 de ani) şi fina ei, Andreea Lege. Prima a fost distinsă cu premiul pentru „cea mai puternică personalitate feminină a României cu rezultate remarcabile într-o lume a bărbaţilor”, iar fina ei a primit premiul pentru excelenţă în turism şi antreprenoriat feminin, notează sursa citată.

Anamaria ne-a spus că nu are probleme cu căsnicia ei şi a mărturisit ce face ca să arate atât de bine: „Am grijă la alimentaţie, aşa e normal, să trăim sănătos. Am 57 de kilograme, iar cel mai puţin am avut 55 şi vreau să ajung din nou la atâtea kilograme. (…) Toată lumea e bine, soţul meu e la Craiova, nu face naveta. Cred că de Sărbătorile de iarnă vom fi toţi împreună şi vom petrece în SUA. Cadourile le iau pe loc, depinde de ce vor toţi. Vedem ce va fi”, a spus impresara în exclusivitate pentru Click.

Citește mai multe pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/ce-slabit-anamaria-prodan-dupa-scandalul-de-divort