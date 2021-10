Telenovelă în toată regula între Anamaria Prodan și soțul ei, Laurențiu Reghecampf! Spiritele s-au inflamat după ce Laurențiu Reghecampf a anunțat în presă că divorțează de sexy-impresară. Anamaria Prodan a ieșit la rampă cu noi declarații furibunde, la adresa amantei gravide a soțului ei, notează click.ro.

Iată ce a declarat impresara pentru emisiunea lui Cătălin Măruță, în timp ce se afla chiar la brațul lui Adrian Thiess, cel despre care presa a scris că ar urma să fie nașul copilului pe care Reghecampf îl va avea cu amanta Corina: „Vouă v-a zis Laurențiu Reghecampf vreodată că are o relație cu o domnișoară, cum o cheamă pe asta? Că are un copil care va veni, nu știu, în șapte luni, nouă luni? Ce legătură au actele de divorț cu gravidenia?! Poate sunt prea frumoasă și prea mare de aia vrea să divorțeze. Nu știm cine e asta! Uite, dacă asta e gravidă, eu cu Thiess suntem nași. Dacă se adeverește ce scrie presa, că asta e gravidă, păi divorțez eu, nu trebuie să divorțeze nimeni de mine! Laurențiu este în perioada de pregătire. Nici noi nu am putut să mergem să vorbim cu Laur, că vrea să fie campion. Bebe e supărat că nu l-a văzut când a venit în București. Acum 10 minute ne-a sunat și ne-a spus că ne iubește. Noi nu divorțăm!”, a spus Anamaria Prodan, pentru Pro TV, conform sursei citate.

