Anamaria Prodan a făcut primele declarații de după scandalul cu Dan Alexa, cel despre care ea spune că nimeni nu a simțit vreodată ce a simțit ea alături de el. Dan Alexa a ieşit cam şifonat după partida Astra Giurgiu- FC Botoşani şi nu din cauza scorului de pe tabela de marcaj, ci a unei corecţii aplicate de Anamaria Prodan, impresară şi bună prietenă cu antrenorul de la Giurgiu. După meci, cei doi s-au retras în vestiarul jucătorilor, unde s-au încins spiritele, culminând cu acel pumn aplicat de Anamaria lui Dan Alexa, notează click.ro.

„Nu-mi face cinste. Am crescut pe stradă, pe stadion, între bărbați. Sunt o fire impulsivă, vulcanică.(…)Anamaria Prodan vinde cel mai bine în țara asta. Eu am ieșiri din astea. Sunt omul care își pune cenușă în cap. Recunosc, m-a prins de mână și mi-a zis, hai, lasă-mă, te rog eu mult, termină! Mi-a zis și Laur că nu e normal așa ceva. Trebuie să am o conduită normală, sunt manager, nici noi ca familie nu putem să facem asta”, a declarat ea, conform sursei citate.

