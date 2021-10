Anamaria Prodan îi dă divorțul lui Laurențiu Reghcampf! Sexy impresara a spus ce a hotărât în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. Cum era de așteptat, impresara îl va lăsa falit pe Reghe. „Rămâne cu salariul de la Craiova și o casă în America! Restul e moștenire de la mama mea”.

Anamaria Prodan a vorbit în emisiunea lui Cătălin Măruță despre Laurențiu Reghecampf. A spus cu ce se va alege Reghecamof dacă va divorța de ea și a vorbit și despre amanta gravidă a soțului ei. „Un bărbat demn nu are voie să facă așa ceva în fața copiilor! Eu sunt un om firav, sunt un om foarte sensibil, eu plâng. Când văd copilul cum suferă mă duc și plâng. Trăim o dramă. Deocamdată casa mea e și casa soțului meu, cu toate că soțul meu a plecat de foarte multă vreme. El întotdeauna va avea acces în casa noastră!”, a spus Anamaria Prodan, la Pro TV, potrivit click.ro.

S-a spus că Anamaria Prodan și Laurențiu Regehcampf au de împărțit o avere colosală, ce se ridică la 100 de milioane de euro. Impresara a dezvăluit cu ce va pleca soțul ei din căsnicie. „Nu am ce împărți cu Reghecampf! Totul este moștenit de la mama mea. Laurențiu Reghecampf are salariul lui! Mai devreme am vândut un teren! Hai să nu exagerăm, că nu a avut 7 milioane salariul. Laurențiu dacă pleacă din această căsnicie pelacă cu salariul de la Universitate Craiova și cu o casă în America. Nu Anamaria Prodan e milionară. Copiii Anamariei sunt milionari, să fie clar. El a muncit pentru altcineva, nu pentru noi! Nu va lua jumătate din avere, cum se dădea cineva de ceasul morții.”, a spus sexy impresara, conform sursei citate.

