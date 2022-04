Anamaria Prodan trece prin cea mai complicată perioadă din viata sa, iar lucrurile par că nu se mai liniștesc pentru vedetă, notează click.ro.După ce soțul său a decis să se afișeze public cu noua sa iubită și să facă și un copil, lucrurile pentru Anamaria Prodan s-au schimbat radical.

Impresara nu mai vrea să audă de Laurențiu Reghecampf, pe care, așa cum aceasta declara, l-a iertat de prea multe ori. Anamaria Prodan consideră că soțul său nu realizează cât de importantă este familia și nu înțelege de ce acesta a trădat-o. Ana Prodan a declarat că dorește să divorțeze cât mai curând și, de asemenea, vrea să recupereze tot ce antrenorul i-a luat.

”Vrem să scăpăm! Îl rog public să mergem la notar să semneze divorțul urgent! Să dea familiei ce a luat (jumătate) și să stea cât de departe de noi să nu ne mai târască numele în noroi. A făcut un copil cu femeia asta, să stea acolo și să nu și mai distrugă emoțional copiii vechi de care nu îi mai pasă”, a spus ea pentru Antena Stars.

Vedeta a vorbit și despre un subiect sensibil, și anume copiii acestora. Impresara a dezvăluit că acestora le-a fost dor de antrenor, lucru ce a motivat-o să-i aducă la judecătorie. ”Nu vrem să mai auzim de nimic! Mitocănia ia forme uriașe. Am adus copiii, căci și-au dorit să-l vadă după un an. Copiii mei nu mint. Sunt minunați! Le era dor. Altfel nu au cum să-l vadă. Decât la tv sau la procese. Nu are voie Reghe să ia decizii singur”, a declarat aceasta, potrivit sursei citate.

Impresara adaugă că nu este prima oară când îl roagă pe Reghe să divorțeze, fără bătăi de cap, la notar. Ea îl acuză pe Laurențiu că ar fi făcut împrumuturi foarte mari și dă vina pe actuala iubită pentru întregul scandal.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/anamaria-prodan-il-roaga-pe-reghecampf-sa-513311.html