De luni, 10 septembrie, la Pro TV, a revenit cel de-al doilea sezon al emisiunii “Gospodar fără pereche”, prezentat de Anamaria Prodan. Vedeta a povestit, în exclusivitate pentru Click!, cum se relaxează după o zi grea de muncă şi de ce nu-i năşeşte pe gospodarii din propria emisiune cu care s-a împrietenit.

“Am mulţi bărbaţi de nădejde dar trebuie să vă spun că nu mai am voie să-i năşesc. Cum ar fi să-i năşesc pe toți, pentru că nu o să mai am loc de fini. Am mulţi, de la 80 şi ceva am pierdut şirul lor”, a povestit în exclusivitate prezentatoarea reporterilor Click!.

