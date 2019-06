Mare iubitoare a accesoriilor de lux, Anamaria Prodan nu se uită la preț atunci când își dorește cu adevărat ceva. Chiar dacă suma are în coadă multe zerouri. Acesta este și cazul celei mai recente achiziții a impresarei: un ceas de 300.000 de euro, un preț care ar putea concura cu cel al unei vile de lux în buricul Capitalei, potrivit click.ro.

Un ceas marca Audemars Piguet Royal i-a luat ochii Anei, iar sexy-impresara nu s-a putut abține să nu și-l cumpere. Soția lui Laurențiu Reghecampf a scos din buzunar nu mai puțin de 300.000 de euro pentru bijuteria cumpărată din Los Angeles, realizată din aur alb și încrustată cu peste 350 de diamante.

