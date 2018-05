Ana Maria Prodan a trecut, acum mai bine de două săptămâni, prin unul dintre cele mai grele moment ale vieții ei: decesul mamei sale, Ionela Prodan, trecerea în neființă a celebrei artiste petrecându-se după o lungă luptă cu o boală cumplită, scrie click.ro.

„Nu realizez dacă mă întrebi despre mama, cum nu realizez din ’92 că nu mai este tata. Pentru mine, ei sunt acasă, am impulsul ăsta să sun. Când formez numărul, îmi dau seama că nu mai e. Numărul mamei îl păstrez forever, nu o să-l închid. Cel mai greu mi-a fost când mi-am luat la revedere de la ea, când am ținut-o de mână când a murit. Când am venit ultima dată cu ea în emisiune, știam tot. Mă bucuram de fiecare secundă.” a spus Anamaria Prodan pentru ”Vorbește lumea”, la Pro TV, potrivit sursei citate.

