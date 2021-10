Cu femeia rănită nu e bine să te pui! După ce a aflat din presă că soţul ei, Laurenţiu Reghecampf (45 de ani), urmează să devină în ianuarie tătic şi a depus divorţul, Anamaria Prodan (48 de ani) şi-a pregătit artileria grea. Celebra afaceristă a angajat cei mai buni avocaţi în divorţul anului, mai ales că miza este una foarte mare. Averea pe care o au de împărţit este de aproape 100 de milioane de euro, potrivit click.ro.

Zvonul că Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf nu mai sunt împreună a apărut prin iunie, imediat după ce au serbat cu mare lux şi opulenţă Nunta de Cristal, sau 15 ani de la căsătorie.

La fix două săptămâni de la acel moment în care impresara şi anternorul şi-au reînnoit jurămintele de iubire, a apărut vestea că divorţează, iar Reghecampf a şi dat o declaraţie prin care confirma acest lucru, numai că şi-a retras-o la scurt timp.

Deşi Anamaria încerca din răsputeri să salveze aparenţele şi posta la greu fotografii cu cel pe care îl alinta „Soarele Meu”, iată că luni s-a vărsat paharul adevărului şi avea să afle din ziare bomba bombelor. Că soţul ei va avea un bebeluş şi că a înaintat către judecătorie solicitarea de divorţ. Ana ştia că are o amantă pe nume Corina Bilcon, o fată în vârstă de 29 de ani, originară din Deva şi pe care a cunoscut-o, culmea, în Dubai. Practic, Corina i l-a furat pe Reghe de sub nas! Blondina este gravidă şi urmează să îl facă pe Reghe tătic a treia oară, potrivit sursei citate. Din prima căsnicie, cu Mariana, el are un băiat, Luca, în vârstă de 20 de ani, iar din cea cu Anamaria Prodan, pe Laurenţiu jr, de 12 ani.

În prezent, Laurenţiu şi Corina locuiesc în Craiova, acolo unde antrenorul a semnat un contract de curând cu echipa de fotbal Universitatea Craiova.

