► Evenimentul are loc la Poiana Brașov și la Brașov între 13 și 15 iunie și reunește 50 de reprezentanți ai conducerilor asociațiilor naționale europene de profil, care grupează aproximativ 80.000 de tour-operatori și agenții de turism

► Parteneri strategici ai organizării reuniunii sunt Primăria Municipiului Brașov și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Conferința Asociației Europene a Agențiilor de Turism și Touroperatorilor (ECTAA), cel mai important summit al profesioniștilor din turism găzduit de România în ultimii 15 ani, este organizată de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) la Brașov și Poiana Brasov, în perioada 13 – 15 iunie. Evenimentul reunește aproximativ 50 de reprezentanți ai conducerilor asociațiilor naționale europene de profil, care grupează aproximativ 80.000 de tour-operatori și agenții de turism din Europa și din alte țări cu tradiție în turism.

Participanții la conferință vor beneficia și de un program care le va oferi ocazia de a descoperi frumusețile și resursele turistice ale zonei Brașov. Va fi o oportunitate extraordinară pentru autoritățile naționale și locale dar și pentru membrii ANAT să interacționeze cu reprezentanții principalelor piețe de turism, contribuind astfel la consolidarea parteneriatelor și la schimbul de bune practici în cadrul industriei turismului.

ANAT este membru asociat al ECTAA din 1999 și membru cu drepturi depline de la 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană. ANAT a mai găzduit două reuniuni ECTAA în 2002 și 2007, la București, însă viitoarea conferință va reuni mai mulți participanți si va oferi mai multă vizibilitate întrucât în cadrul ei vor avea loc și alegerile pentru viitoarea conducere ECTAA pentru următorii doi ani.

”Conferința ECTAA este unul din cele mai importante evenimente pentru ANAT. Suntem parte a ANAT-ului european și suntem mândri de asta! Cei 26 de presedinți ai asociațiilor din Europa au acum prilejul să descopere România!”, declară Alin Burcea, președintele ANAT.

Parteneri strategici ai organizării reuniunii ECTAA în România sunt Primăria Municipiului Brașov și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Sponsor ”diamond” este Elexus (complexul ”Silver Mountain” din Poiana Brașov), sponsor ”platinum” touroperatorul ”Paralela 45”, sponsori ”gold” New Concept Travel – American Express, Karpaten Turism, Casa Timiș, sponsori ”silver” Travel Fuse, Regional Air Support (RAS Group), Agenția de turism Discovery, visitMaramures.ro, Consiliul Județean Brașov, iar sponsori ”bronze” Rate Hawk, Paradis Vacanțe de Vis, Castelul Bran și Active Travel. Alți parteneri sunt Gorj Turism, Mama cozonacilor, ANA Hotels (hotelurile Sport și Bradul) și hotel ARO Palace (Brașov).

ECTAA a fost înființată în 1961 la Bad Kreuznach (Republica Federală Germania) de către asociațiile naționale ale agențiilor de turism și operatorilor de turism din cele 6 state membre fondatoare ale Pieței Comune. Alte asociații naționale s-au alăturat ECTAA odată cu extinderile succesive ale Uniunii Europene, inclusiv România, în 2007. Membrii ECTAA sunt asociațiile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, precum și ale Norvegiei, Elveției și Regatului Unit. În plus, există trei membri internaționali din Tunisia, Malaysia și Israel. ECTAA este recunoscută la Bruxelles de către industrie și factorii de decizie drept principala reprezentare a agențiilor de turism și operatorilor de turism și este un partener de consultare de încredere în orice politică care ar putea avea un impact asupra activităților agențiilor de turism și operatorilor de turism. Activitățile ECTAA acoperă domenii variate, de la afaceri de politici în cadrul Uniunii Europene (politica turismului, protecția consumatorilor, politica vizelor, standarde etc.) și probleme IATA la aspecte legate de destinație (promovarea unor destinații selectate, gestionarea problemelor legate de destinații, cum ar fi sănătatea și siguranța, restricțiile de călătorie etc.).