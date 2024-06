Anca Al Kebsi, Senior Trainer & Business Coach, și fondatoarea Bright Goals, este o forță motrice în lumea dezvoltării personale și profesionale. Cu peste 15 ani de experiență în training și vânzări, Anca și-a descoperit adevărata pasiune în coaching, care i-a oferit atât un nou scop în viață, cât și curajul de a face schimbări majore. Bright Goals este dovada clară a acestei transformări.

Pasiunea pentru dezvoltare personală

Anca Al Kebsi a început să studieze dezvoltarea personală la vârsta de 20 de ani, atunci când a intrat în lumea vânzărilor. Importanța echipei și a motivației colective au fost lecții esențiale pe care le-a învățat de-a lungul carierei sale. „Cred că fiecare om poate avea puterea și voința să reușească ce își dorește dacă primește susținerea potrivită la momentul potrivit,” afirmă Anca, subliniind rolul esențial al sprijinului în succesul personal.

De la angajat la antreprenor

Trecerea de la o carieră stabilă la antreprenoriat nu a fost lipsită de provocări pentru Anca. „Am găsit motivația făcând pasul, pur și simplu,” spune ea. În plină pandemie, în 2020, Anca a simțit că este momentul potrivit să creeze un spațiu pentru dezvoltare personală, punând bazele Bright Goals. „Astăzi am un business pentru că am fost la un curs de coaching. Azi am o altă viață datorită coaching-ului.”

Bright Goals, o afacere cu suflet

Numele Bright Goals are o semnificație profundă pentru Anca, fiind un omagiu adus tatălui său, B.G., pe care l-a pierdut în adolescență. „Am vrut să ajut și să fac mai mult pentru oamenii care au nevoie de suport,” explică ea. Bright Goals a devenit astfel un mediu de dezvoltare pentru toți cei care caută sprijin și îndrumare.

Planuri pentru viitor

Privind spre viitor, Anca își propune să extindă portofoliul de cursuri și să aducă mai mulți specialiști în echipa Bright Goals. Scopul este ca Bright Goals să devină un mediu al dezvoltării, unde oricine să găsească informațiile, experții și susținerea necesară pentru a face următorul pas în evoluția personală și profesională.

Anca Al Kebsi este exemplul viu al puterii voinței și al impactului pozitiv pe care îl poate avea susținerea potrivită. Prin Bright Goals, ea continuă să inspire și să motiveze oameni să își atingă potențialul maxim, demonstrând că, indiferent de provocările întâlnite, succesul este întotdeauna posibil cu atitudinea corectă și susținerea adecvată.

Află mai multe detalii despre povestea Bright Goals din articolul de pe Afaceri si Leadership Feminin.