Președinta Senatului, Anca Dragu, a discutat cu președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, și cu prefectul Iulian Cimpoeșu despre legea turismului. Prezentă al Suceava, doamna Dragu a declarat: ”Este una dintre problemele pe care Suceava le vede ca prioritate în a fi deblocate. Legea turismului este undeva în Parlament și vom discuta aplicat despre această lege, pentru că zona are un potențial extraordinar în ceea ce privește turismul, mai ales agroturismul, dar și turismul acesta legat de obiectivele UNESCO. Aveți niște mănăstiri superbe care trebuie integrate în circuitele de turism. De ce nu herghelia integrată în circuitele de turism. De fapt am discutat despre descentralizare. Sunt multe active care țin de entități cumva la nivel central. Acestea trebuie să aibă o mai bună abordare la nivel local, astfel încât la nivel local să puteți gestiona activele care țin de nivel central”. Ea a adăugat că proiectul Legii turismului ar urma să intre în dezbatere în parlament în sesiunea din toamnă. „Trebuie să discutăm cu cei din comisiile de specialitate și să organizăm o discuție și cu dumnealor, cei de aici din teritoriu. Nu avem în acest moment un calendar, dar am pus subiectul pe agendă și urmează să discutăm. Urmează această vacanță parlamentară, în care de fapt noi nu stăm acasă, numai că nu sunt ședințe de plen. Dar vom avea timp să discutăm toate detaliile despre această lege a turismului și să ne pregătim pentru toamnă cu legea pe masă”, a mai spus președintele Senatului.

Pe de altă parte, senatorul USR-PLUS de Suceava, George Mîndruță, care a însoțit-o pe Anca Dragu în timpul vizitei, a declarat: ”Și în discuțiile de la universitate, și de la Consiliul Județean, și cu investitorii din Suceava s-a detașat o temă foarte importantă, cea a infrastructurii. Care este definitorie pentru tot ceea ce înseamnă activitate economică, turism în județul Suceava. după cum știți autostrada A7 este în calcul, se lucrează la ea. Cât de curând se va intra probabil pe partea de execuție”.