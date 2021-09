Liderul grupului PMP din Consiliul Local Suceava și asistentul universitar Anca Gîtlan este îngrijorat de faptul că tot mai mulți elevi din unitățile de învățământ preuniversitar din oraș sunt depistați cu coronavirus. Ea face parte din consiliile de administrație de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară. Anca Gîtlan a declarat, la Radio Top: „Din păcate, aproape zilnic, în câte vreun grup din ăsta de WhatsApp din care fac parte membrii consiliilor de administrație de la școli ni se mai anunță câte un caz nou de COVID la școala cutare, în clasa cutare. Tot apar cazuri, iar în acel moment ni se cere acordul, votul, pentru suspendarea cursurilor față în față la clasa unde se înregistrează cazul sau cazurile de îmbolnăvire. Bine, este o formalitate, pentru că decizia e clară, se trece în online. Totuși, trebuie respectate toate prevederile, că nu ne jucăm noi de-a pandemia”.

Legat de varianta vizând eliminarea pragului de infectare de 6 la mia de locuitori de la care școlile dintr-o localitate se mută în online, consiliera suceveană a afirmat: „E îmbucurătoare această posibilitate, dar nu te poți abține să nu te gândești de ce nu s-a întâmplat la fel și-n precedentul an școlar. De ce am făcut prostia pe care am făcut-o, pentru că un an pierdut se simte foarte mult la cei mici, dar și la cei mari, fiindcă o perioadă și la Universitatea „Ștefan cel Mare” a fost învățământ ba doar în online, ba hibrid, și e dificil”.

Anca Gîtlan a completat: „Mă gândesc mai mult la sănătatea familiilor elevilor infectați. Pentru că un copil trece peste infecția cu COVID, mai greu sau mai ușor, cu tratamentul adecvat. Însă, atunci când sunt contaminați și ceilalți membri ai familiei nu e-n regulă. Dacă ne gândim la bunici e și mai grav”.