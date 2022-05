Anca Neacșu a oferit primele declarații, după ce a intentat divorț soțului ei de origine turcă, Serkan Yaman, după o căsnicie de 10 ani.

Anca Neacșu, fosta membră ASIA, s-a despărțit de soțul ei Serkan Yaman, potrivit unui portal de judecată. Chiar dacă cei doi și-au jurat iubire veșnică în urmă cu un deceniu, blondina a decis că relația nu mai funcționează, așa că a pus punct acestui capitol al vieții ei. Fosta membră ASIA a oferit și primele declarații cu privire la acest moment cu totul neașteptat.

,,Da, este adevărat. De acum înainte, fiecare pe drumul lui. Am decis amândoi că așa este mai bine. Am fost căsătoriți 10 ani. Atât am de comentat”, a spus Anca Neacșu, contactată de Antena Stars, conform click.ro.

Se pare că decizia de a pune capăt căsniciei a aparținut amândurora, chiar dacă Anca Neacșu a fost cea care a făcut primul pas spre despărțire și a depus actele de divorț.

