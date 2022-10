Îndrăgita actriţă se află din nou la spital, căci s-a infectat iarăşi cu virusul SARS-CoV-2, care provoacă COVID-19. Zilele acestea, Anca Pandrea (76 de ani) a fost internată la „Matei Balş” din Capitală şi este sub atenta observaţie a medicilor, potrivit click.ro.

„Sunt conectată la tuburile de oxigen, pentru că nu pot respira aşa cum trebuie. Voi sta câteva zile aici şi apoi mă voi întoarce acasă. Nu ştiu de unde am luat din nou virusul, pentru că nu prea ies afară din casă şi merg numai cu maşina prietenilor sau cu taxiul. Trebuie să mai îmi fac nişte analize atunci când voi ieşi de aici, unde sunt nişte oameni minunaţi, cărora le mulţumesc”, a mărturisit, în exclusivitate pentru Click!, Anca Pandrea.

