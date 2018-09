Anca Serea (35 de ani) este o adevărată mamă eroină! Are cinci copii superbi, educaţi, mereu aranjaţi, ca scoşi din cutie! Pe David (18 ani) şi pe Sara (12 ani) îi are din căsnicia cu afaceristul Filip Poplingher, care s-a stins din cauza unei boli necruțătoare, iar Noah (6 ani şi jumătate), Ava (4 ani şi jumătate) şi Moise (2 ani şi jumătate) sunt copiii ei cu solistul Adrian Sînă, notează click.ro.

Dar iată că fosta vedetă de la Prima TV are puterea să recunoască faptul că nu mereu viaţa ei e roz şi că uneori capitulează din cauza efortului. Reporterii Click! au întâlnit-o joi, 20 septembrie, la evenimentul “Endless Beauty”, care a avut loc la Palatul Ghica din Bucureşti, şi deşi arăta senzaţional, le-a spus că nu stă deloc bine cu sănătatea. “De când a început școala dorm cap patru ore pe noapte, chiar dacă simt nevoia de mai mult. Plus că, din cauza asta am și niște probleme de sănătate, dar asta este, îmi asum totul. Am o anemie severă…”.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/anca-serea-am-probleme-grave-de-sanatate-rolul-de-mama-eroina-i-pus-capac