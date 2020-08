Anca Serea nu a scăpat de anemia severă de care suferă. Dacă în urmă cu două săptămâni a ajuns de urgență la spital, ba a trecut și printr-o transfuzie de sânge, iată că nici acum nu se simte mai bine, iar organismul nu răspunde așa cum ar trebui, potrivit click.ro.

„Sunt binișor, ca să nu mințim poporul cu televizorul. Ieri am fost la hematolog. Din păcate, nu m-au mulțumit pe deplin veștile de la doamna doctor. M-a chemat peste o lună pentru alte analize și investigații. Din cauza transfuziei de sânge făcute acum aproape două săptămâni, corpul meu nu dă indicii corect, adică furnizează niște informații despre fierul din organism care nu sunt neapărat normale. Trebuie să am răbdare, să mănânc corect, să mă odihnesc mai mult, iar peste o lună să vedem cum vor arăta analizele. Mă simt așa și așa. Am un vertij în permanență, sunt oarecum amețită.”, a spus, cu sinceritate, Anca Serea, conform sursei citate.

